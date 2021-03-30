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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'ye memleketinde ahde vefa

Devlet Bahçeli'ye memleketinde ahde vefa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ahde vefa olarak memleketi Osmaniye’de "Baba Ocağı" adlı klip hazırlanıyor.


Haber Merkezi İHA
Devlet Bahçeliye memleketinde ahde vefa
Klipte, Bahçeli’nin Osmaniyeli olduğu ve Hasanbeyli ilçesinde doğduğu şiirsel ve biyografi olarak anlatıldı.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneğinin destekleriyle Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan ve Osmaniye’nin âşıklık kültürüne uygun olarak bestelenen “Baba Ocağı” klibinin çekimleri için hazırlık aşaması başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ahde vefa olarak çekilecek olan klipte, Bahçeli’nin Osmaniyeli olduğu ve Hasanbeyli ilçesinde doğduğu şiirsel ve biyografi olarak anlatıldı.

Kliple ilgili bilgiler veren Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Er, “Güftesi ve bestesi Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu’na ait olan 'Baba Ocağı' isimli beste Osmaniye’nin aşıklık kültürüne uygun olarak bestelendi. Bu eser Osmaniye’nin yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye bir ahde vefa örneğidir. Eserin tamamlanmasının ardından, Genel Başkan Bahçeli’yi Ankara’da ziyaret ederek eseri kendisine hediye edeceğiz” diye konuştu.

Eserin sözü ve bestesini hazırlayan sanatçı Yazıcıoğlu ise, “Hazırlamış olduğum beste gönlümden geldi. Bu besteyle, Devlet beyin Osmaniyeli olduğunu Hasanbeyli ilçesinde doğduğunu anlatarak şiirsel bir biyografi hazırladık. Destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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