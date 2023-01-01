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Devlet hastanesinde 'sahte hemşire' alarmı: Acil serviste yakalandı

Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

15:06 . 15/09/2023 Cuma
DHA
Sosyal medyada Rabia Y. ismini kullanan sahte hemşirenin adının gerçek olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Sosyal medyada Rabia Y. ismini kullanan sahte hemşirenin adının gerçek olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen kadının acil servis koridorlarında dolaşıp, bekleme salonundaki koltuklarda oturduğunu gören personel, tanımak için sorular sordu.

Sorulara bazen tutarsız cevap alınıp, bazı sorularının da yanıtsız kalmasıyla konu, hastane yönetimine bildirildi.

Bu sırada kadın hastaneden kaçtı.

Farklı günlerde yine gelmiş

Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, hemşire kıyafetli kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti. 

Ünye Devlet Hastanesi tarafından konu Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilirken, müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ortadan kaybolan sahte hemşirenin sosyal medya hesaplarında Rabia Y. ismini kullandığı ancak adının gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.


İstanbul'da 2.5 milyon dolar sahte para ele geçirildi
İstanbul'da 2.5 milyon dolar sahte para ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya sahte para süren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 milyon 300 bin dolar, 108 bin Euro ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren kişiler olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmalarda Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilerin yüklü miktarda sahte para bulundurduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 ABD doları, 100'lük banknotlar halinde 68 bin , 50'lik banknotlar halinde 40 bin toplamda 108 bin Euro ile 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Ordu
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#Hemşire
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