'Devlete göstereceğiz' diye tehditler savurmuştu: Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Hakkında 59 yıl hapis cezası bulunan Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı.
Paw Guards isimli sözde hayvan hakları koruyucularından oluşan platformun yöneticisi olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
59 yıl kesinleşmiş hapis cezası var
59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Devlete göstereceğiz' diye tehditler savurmuştu
Paw Guards'ın diğer yöneticisi Burak Arslan "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.