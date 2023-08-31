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'Devlete göstereceğiz' diye tehditler savurmuştu: Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Sözde hayvan koruyucusu olan 'Paw Guards' isimli oluşumun yöneticilerinden Erkin Erdoğdu saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması bulunan Erdoğdu, ortağının gözaltına alınmasının ardından "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

13:02 . 31/08/2023 Perşembe
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Hakkında 59 yıl hapis cezası bulunan Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı.

Hakkında 59 yıl hapis cezası bulunan Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı.

Paw Guards isimli sözde hayvan hakları koruyucularından oluşan platformun yöneticisi olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı

30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

59 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Devlete göstereceğiz' diye tehditler savurmuştu

Paw Guards'ın diğer yöneticisi Burak Arslan "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Erdoğdu da aynı dile sarılmış ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayında
"Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz"
ifadelerini kullanmıştı.



#Paw Guards
#Erkin Erdoğdu
#Ankara
#Tutuklanma
15 dakika önce
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