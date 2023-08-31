'Devlete göstereceğiz' diye tehditler savurmuştu: Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Vatandaşı tehdit eden Paw Guards'ın yöneticilerinden Burak Arslan gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasından sonra sözde köpek destekçisi oluşumun yöneticilerinden biri olan Erkin Erdoğdu da aynı dili kullandı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Erdoğdu, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz." ifadeleriyle tehditler savurdu.