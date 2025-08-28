Yeni Şafak
DGS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercihler nereden, nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar

10:3328/08/2025, Perşembe
DGS tercihleri başladı
DGS tercihleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 28 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar 4 Eylül’e kadar tercihlerini ÖSYM üzerinden yapabilecek. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerinibireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren yapabilecekler.


DGS tercihleri nasıl yapılır?


DGS tercihleri ÖSYM’nin
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmekte.



#DGS
#tercih kılavuzu
#ÖSYM
