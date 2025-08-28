DGS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercihler nereden, nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar

ÖSYM DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerinibireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren yapabilecekler.

2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmekte.