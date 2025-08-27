Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı

Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı

16:0227/08/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.
Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Bu ders kitaplarıyla, bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam 1637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

Bakanlık, 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiş oldu.


#Ankara
#Çankaya
#Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLAMASI: 2025 DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve tercih kılavuzu açıklandı mı?