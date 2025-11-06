Dijital platformlarda Siyonist sansür

Son olarak YouTube, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu silerken, Wikipedia, “İsrail karşıtlığını körüklediği” gerekçesiyle “Gazze soykırımı” sayfasında düzenlemeyi durdurdu. YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içerik ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı. Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, en az 700 video içeriğini sildi. YouTube, ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını da platformdan kaldırdı. 3 Ekim'de YouTube kanalı silinen Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq grubunun bir sözcüsü, YouTube'dan "içeriğin kurallarımızı ihlal ettiği" yönünde bir mesaj aldıklarını ve hemen hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Diğer yandan Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, “Gazze Soykırımı” başlıklı maddeyi Siyonist karşıtı içerik taşıdığı gerekçesiyle kullanıcıların düzenlemesine kapattı. Wales, Wikipedia’nın sözde tarafsızlık politikalarına atıfta bulunarak, söz konusu sayfanın dilinin önyargılı olduğunu ve yüksek editöryel standartlara uymadığını belirtti. Wales “Bu madde derhal gözden geçirilmeli ve dengeli bir üsluba kavuşturulmalı. Özellikle tartışmalı veya hassas konularda tarafsızlık son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. Wales ayrıca kullanıcıları, maddeyi yeniden değerlendirerek tarafsız bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. Wikipedia’daki değişiklik yasağı, platformun Google arama sonuçlarında en yüksek sıralarda yer alması ve yapay zekâ tabanlı aramalarda da en çok referans verilen kaynaklardan biri olması nedeniyle geniş yankı uyandırdı.