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Dikbayır CHP’den istifa etti

Dikbayır CHP’den istifa etti

04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ümit Dikbayır.
Ümit Dikbayır.

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, istifa ettiğini açıkladı. Dikbayır, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra CHP saflarına katılmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa gerekçesinin CHP’nin tarihi, tabanı veya değerleri olmadığını vurgulayan Dikbayır, itirazının “partiyi kişisel hesapların, kırgınlıkların ve siyasi hırsların gölgesinden çıkaramayan anlayışa” yönelik olduğunu ifade etti. CHP’den geçtiğimiz hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa ederek ayrılmıştı. Özdemir de İYİ Parti kökenli isimlerdendi. CHP'de vekil sayısı 136’ya düştü.



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