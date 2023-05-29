Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımladı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Peki YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar.