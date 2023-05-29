DGS, 16 Temmuz'da yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak
internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
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2 saat önce