Gündem Dikey mimariye artık izin yok
POLİTİKA

Dikey mimariye artık izin yok

Şehirleri yaşanmaz hale getiren dikey mimariye bundan sonra tolerans yok. Şehircilikte yatay mimarinin yaygınlaşmasını öngören yasa teklifi bugün Meclis’e geliyor. Parsel bazında imar değişikliği de artık yapılamayacak.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kaçak yapılardan ada bazlı düzenlemeye, binalara yükseklik sınırlamasından imar barışından yararlananlara yönelik güçlendirme imkanına kadar gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenleme bugün Meclis’e geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin sahadan gelen talepler doğrultusunda Meclis’le birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

Bakan Murat Kurum sosyal konut talebinin 1 milyona yaklaştığını ve süre bitimi olan 15 Ocak tarihine kadar 1 milyonu aşabileceğini söyledi. Kurum,

YENİ DÜZENLEME VE KURALLAR YOLDA

Kanun teklifi yasalaşırsa tüm kesimlerin sık sık eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yatay mimarinin ülke genelinde yaygınlaşması sağlanacak. Bakan Kurum, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirleneceğini ve 7 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekeceğini, Aksi takdirde ruhsat verilmeyeceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre parsel bazında imar değişikliği de artık yapılamayacak. Plan değişiklikleri ada bazında yapılarak sağlıklı kentleşme sürecine destek olunacak. Bakan Kurum, ada bazında yapılacak değişiklikler sonrası ortaya değer artışlarının çıkabileceğine dikkat çekerek, "Ortaya çıkabilecek değer artışı kişilerin değil kamunun olacak. Değer artışının tespiti ise lisanslı değerleme kuruluşlarınca yapılacak.

Yeni düzenlemeyle kaçak yapılara satılamaz ve kiralanamaz şerhi konulacak" dedi. Yeni düzenlemede köylerde yapılacak dönüşümlerde de ruhsat alınacak ama buna ilişkin hiçbir bedel alınmayacak. Deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri gerektiren binalar yeterli uzmanlığa haiz mühendislerce yapılacak Bakan Murat Kurum sosyal konut talebinin 1 milyona yaklaştığını ve süre bitimi olan 15 Ocak tarihine kadar 1 milyonu aşabileceğini söyledi. Bakan Kurum Kanal İstanbul hakkında ortaya atılan söylemlerin hiçbirinin aslı olmadığına vurgu yaptı. Kurum, "Proje alanına 1 milyon 100 bin yeni nüfusun geleceği iddiası spekülasyondan ibarettir" dedi.

Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi
EKONOMİ
Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi
Libyada ateşkes anlaşması sesleri

Libya'da ateşkes anlaşması sesleri

UMH ile Hafter bugün Moskova'da ateşkes anlaşması imzalayabilir.
7 günde sonuç verdi

7 günde sonuç verdi

​Türkiye'nin çabaları Libya'da silahları susturdu.
TSKnın öncü gücü

TSK'nın öncü gücü

​Yeni Şafak, Mehmetçikle birlikte terör operasyonuna katıldı.
Van'da<br>3 ilçede eğitime ara

Van'da
3 ilçede eğitime ara

​İpekyolu, Tuşba ve Edremit'teki okullar kar nedeniyle tatil edildi.
PKK'ya<br>Amanos kapanı

PKK'ya
Amanos kapanı

​Komando ve özel harekat teröristleri yerinde paketliyor.
İran yine karıştı

İran yine karıştı

Hedef İran dini lideri Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu oldu.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

Kosova'dan annelere destek

Kosova'dan annelere destek

HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Trump Irak'tan<br>haraç istedi

Trump Irak'tan
haraç istedi

​Askerini çekmeyen ABD petrole göz dikip 35 milyar dolar istedi.
Altın yatırımında rekor yılı

Altın yatırımında rekor yılı

​Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri 141 milyar dolar oldu.
Ölmek istemiyorum

Ölmek istemiyorum

​Sonu Emine Bulut gibi olmasın. Bir kadının imdat çağrısı yanıt bekliyor.
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İki sürpriz ziyaret

İki sürpriz ziyaret

​Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Vakfı'na ziyaret.
Mısır'dan ateşkese destek

Mısır'dan ateşkese destek

Türkiye ve Rusya'nın ateş çağrısını taraflar kabul etmişti.
Önce sevindirdi<br>sonra üzdü

Önce sevindirdi
sonra üzdü

​3. dakikada gol atan Merih Demiral sakatlanarak oyundan çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.