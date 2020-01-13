Dikey mimariye artık izin yok

Kaçak yapılardan ada bazlı düzenlemeye, binalara yükseklik sınırlamasından imar barışından yararlananlara yönelik güçlendirme imkanına kadar gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenleme bugün Meclis’e geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin sahadan gelen talepler doğrultusunda Meclis’le birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

Bakan Murat Kurum sosyal konut talebinin 1 milyona yaklaştığını ve süre bitimi olan 15 Ocak tarihine kadar 1 milyonu aşabileceğini söyledi. Kurum,

YENİ DÜZENLEME VE KURALLAR YOLDA

Kanun teklifi yasalaşırsa tüm kesimlerin sık sık eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yatay mimarinin ülke genelinde yaygınlaşması sağlanacak. Bakan Kurum, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirleneceğini ve 7 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekeceğini, Aksi takdirde ruhsat verilmeyeceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye göre parsel bazında imar değişikliği de artık yapılamayacak. Plan değişiklikleri ada bazında yapılarak sağlıklı kentleşme sürecine destek olunacak. Bakan Kurum, ada bazında yapılacak değişiklikler sonrası ortaya değer artışlarının çıkabileceğine dikkat çekerek, "Ortaya çıkabilecek değer artışı kişilerin değil kamunun olacak. Değer artışının tespiti ise lisanslı değerleme kuruluşlarınca yapılacak.

Yeni düzenlemeyle kaçak yapılara satılamaz ve kiralanamaz şerhi konulacak" dedi. Yeni düzenlemede köylerde yapılacak dönüşümlerde de ruhsat alınacak ama buna ilişkin hiçbir bedel alınmayacak. Deprem riskine karşı ileri tasarım yöntemleri gerektiren binalar yeterli uzmanlığa haiz mühendislerce yapılacak Bakan Murat Kurum sosyal konut talebinin 1 milyona yaklaştığını ve süre bitimi olan 15 Ocak tarihine kadar 1 milyonu aşabileceğini söyledi. Bakan Kurum Kanal İstanbul hakkında ortaya atılan söylemlerin hiçbirinin aslı olmadığına vurgu yaptı. Kurum, "Proje alanına 1 milyon 100 bin yeni nüfusun geleceği iddiası spekülasyondan ibarettir" dedi.

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