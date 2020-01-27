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MALATYA

Dilara deprem anını anlattı: Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza

Dilara deprem anını anlattı: Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kurulan çadırlarda gündelik hayatını sürdürüyor. Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut (13), depremde çok korktuğunu belirterek, "Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut depremde çok korktuğunu belirtti.
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut depremde çok korktuğunu belirtti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen Cuma saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu.

Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçelerde, evlerine giremeyen vatandaşlar, kurulan çadırda gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, yiyecek, içecek ve giyeceğin dağıtıldığı depremzedeler, mahalle ve sokak başlarında ateş yakarak, depremden etkilenen ve dışarıda yaşayan hayvanların ısınmasını sağlıyor.

DHA
Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu.

"Büyük bir üzüntü, acı içerisindeyiz"

Depremde yaşamını yitiren anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say'ın yakını Yaşar Say, büyük korku ve panik yaşadıklarını kaydederek, "Büyük bir üzüntü acı içerisindeyiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için şükür ediyoruz. Gündelik yaşamda kullanabileceğimiz ne varsa devletimiz tarafından bize verildi, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

"Hiçbir eşyamız kalmadı"

Depremde, 3 kızı ve eşi yaralanan Mahir Korkut ise kendi evinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldi, bizi yalnız bırakmadılar. Bizlere eşya getirdiler, Allah razı olsun" dedi.

AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı: 30 milyon 564 bin 365 lira
GÜNDEM
AFAD, toplanan yardım miktarını açıkladı: 30 milyon 564 bin 365 lira

"Kafamıza taşlar düştü"

  • Mahir Korkut'un kızı Dilara Korkut (13), depremde yaşadıklarını anlatarak, "Eve gelir gelmez banyo yaptım ve saçım ıslaktı o sırada birden sarsıntı oldu. Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. O sırada taşlar düşmeye başladı, bizim kafamıza taşlar düşmesin diye annem bizi bir kenara çekti. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu. Ben depremde çok korktum, ben ömrümde böyle deprem yaşamadım. Ekipler sağ olsun bize çadır verdi, herkesten Allah razı olsun, çadırda yaşıyoruz"

Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a yardım eli
OYNAT 00:51
Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a yardım eli
Sakarya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan 4 tır dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi. Kampanyaya destek veren 62 yaşındaki Fatma Özden de aynı acıyı kendisinin de hissettiğini belirterek, '1999 Marmara Depremi'nde iki katlı evimiz yıkıldı, beni komşularım çıkardı enkazdan. Bu çok büyük bir acı, görünce ağladım. Yardımı duyunca çok duygulandım, eşimle geldik. Battaniye ve erzak yardımında bulunduk. Allah kabul etsin, oradakilere yardım etsin' dedi.


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