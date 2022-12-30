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ANKARA

Dilimizde tüy bitti: İmamoğlu ve Yavaş'a bir veto daha

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık kapısını bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin “Cumhurbaşkanlığı formülünde İmamoğlu ve Yavaş var mı?” sorusuna şu karşılığı verdi: Arkadaşlar iki belediye başkanımız görevinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek olan 6’lı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir araya geleceğiz ve cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Dilimizde tüy bitti: İmamoğlu ve Yavaşa bir veto daha
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapattı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerle buluşmasında gündemi değerlendirdi. “Cumhurbaşkanlığı formülünde İmamoğlu ve Yavaş var mı?” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar iki belediye başkanımız görevinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek olan 6’lı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir araya oturacağız ve cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz” dedi. İşte Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin açıklamaları:

HERKESİN KENDİ GÖRÜŞÜ VAR

(6'lı masa dağılacak mı?) Hiç endişe etmeyin 6'lı masa kararlıkla, azimle, yoluna devam edecek. Her toplandığımızda uygar insanlar gibi konuşarak, artısını eksisini düşünerek bir karar vereceğiz. Vereceğimiz kararda 6'lı masanın kararı olacak.

(Adayın açıklanmasında geç mi kalındı?) Hayır.

(Akşener'le kırgınlık var mı?) Yok efendim ne kırgınlık, ne şu var, ne bu var.

(Çoklu aday olur mu?) Şu ana kadar 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı.

(Başörtüsüyle ilgili teklif masanın gündeminde mi?) Konuşacağız kendi aramızda. Ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Başörtüsü konusunda her partinin kendi görüşü vardır. Saygı duyarız. Biz bu konuda güzel bir çalışma yapıyoruz.

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