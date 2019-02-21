Gündem Dilovasında zillet ittifakı
POLİTİKA

Dilovası’nda zillet ittifakı

HDP-CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yalanlanan seçim ittifakı belgelendi. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç’ın listesinde 4 HDP’li, 1 CHP’li ve 1 de İYİ Parti’li isim yer aldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Ercan Dalkılıç
Ercan Dalkılıç

Kocaeli’nin 47 bin nüfuslu Dilovası ilçesinde 4 parti Saadet Partisi çatısı altında Cumhur İttifakı’nın adayı Hamza Şayir’e karşı birleşti. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç’ın listesinde 4 HDP’li, 1 CHP’li ve 1 de İYİ Parti’li isim yer aldı.

HDP’DEN VEKİL ADAYI OLDU

  • Listedeki HDP’li isimleri kasım ayında aday adaylığını açıklayan Metin Dalgalı, sosyal medya hesabından terör yanlısı paylaşımlarda bulunan Turan Tekgül, HDP üyesi Salih Adıgüzel ve 2018 yılında milletvekili adayı olan Fatma Yıldırım oluşturdu.

İYİ PARTİ’NİN İLÇE BAŞKANI

İYİ Parti’nin listedeki Belediye Meclis üyesi ise sosyal medya hesabından Saadet Partisi’nin adayı Ercan Dalkılıç’ı destekleyeceklerini açıklayan partinin ilçe başkanı Emin Yılmaz oldu. CHP kontenjanından listeye giren isim ise İnci Aydemir. Aydemir’in CHP İlçe Başkanı Kerim Aydemir’in kızı olduğu öğrenildi.

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