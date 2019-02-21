Dilovası’nda zillet ittifakı

Kocaeli’nin 47 bin nüfuslu Dilovası ilçesinde 4 parti Saadet Partisi çatısı altında Cumhur İttifakı’nın adayı Hamza Şayir’e karşı birleşti. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç’ın listesinde 4 HDP’li, 1 CHP’li ve 1 de İYİ Parti’li isim yer aldı.
HDP’DEN VEKİL ADAYI OLDU
- Listedeki HDP’li isimleri kasım ayında aday adaylığını açıklayan Metin Dalgalı, sosyal medya hesabından terör yanlısı paylaşımlarda bulunan Turan Tekgül, HDP üyesi Salih Adıgüzel ve 2018 yılında milletvekili adayı olan Fatma Yıldırım oluşturdu.
İYİ PARTİ’NİN İLÇE BAŞKANI
İYİ Parti’nin listedeki Belediye Meclis üyesi ise sosyal medya hesabından Saadet Partisi’nin adayı Ercan Dalkılıç’ı destekleyeceklerini açıklayan partinin ilçe başkanı Emin Yılmaz oldu. CHP kontenjanından listeye giren isim ise İnci Aydemir. Aydemir’in CHP İlçe Başkanı Kerim Aydemir’in kızı olduğu öğrenildi.