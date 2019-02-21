Dilovası’nda zillet ittifakı

Spor

VAR olmasaydı Süper Lig'de puan tablosu nasıl oluşacaktı?

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 22 puanla ligde sondan 1. konumda olacaktı.