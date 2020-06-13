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İSTANBUL

Dink Vakfı’nı tehdide dava

Hrant Dink Vakfı’na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin tutuklu 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili şüpheliler Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan hakkında “tehdit” suçundan iddianame hazırlandı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Hüseyin Ateş
Hüseyin Ateş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili şüpheliler Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan hakkında “tehdit” suçundan iddianame hazırlandı.

Ersin Başkan

ZİNCİRLEME SUÇ

Tutuklu şüpheli Hüseyin Ateş’in 27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na yönelik gönderdiği 2 e-posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer tutuklu şüpheli Ersin Başkan’ın da 30 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Hüseyin Ateş hakkında 3 kere olmak üzere zincirleme halinde “tehdit” suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, diğer şüpheli Ersin Başkan hakkında da yine zincirleme halinde “tehdit” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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