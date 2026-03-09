Diplomasi hattı hareketlendi: Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde;

"Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hyun ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."