Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi

13:122/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi." açıklamasında bulundu.



