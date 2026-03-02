Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi." açıklamasında bulundu.