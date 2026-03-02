Dışişleri Bakanı Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki güncel gelişmeler ele alındı ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.
