Dışişleri Bakanı Fidan'dan üç ülkeyle diplomasi trafiği

21:086/03/2026, Cuma
DHA
Fidan, Katar, Umman ve Estonya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Fidan, Katar, Umman ve Estonya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Estonya ve Umman dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



