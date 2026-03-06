Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda İran'ı görüştü

17:526/03/2026, Cuma
AA
Fidan ile Mirzoyan, telefonda bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve güncel durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.



