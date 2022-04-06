Diplomasinin merkezi olduk

Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk alanında markalaşan bir role sahip olan Türkiye, son yıllarda izlenen başarılı ve güçlü dış politika sayesinde diplomasinin merkezi haline geldi. Türkiye’nin arabuluculuk alanındaki öncü rolü Ukrayna-Rusya savaşında da kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çatışmlar başladıktan sonra mekik diplomasisi ile tarafların Antalya ve İstanbul’da bir araya gelmesini sağladı. Erdoğan, bu aktif politikayı hem Başbakanlığı döneminde hem de Cumhurbaşkanı olduğu 28 Ağustos 2014’ten bu yana yoğun bir şekilde yürttü.

480 YURT DIŞI GEZİSİ

Erdoğan, Başbakanlık dönemini kapsayan Mart 2003-Mart 2014 arasında 6 kıtada 93 ülkeye 305 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Toplamda 2 milyon 150 bin kilometre yol kat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde en fazla Avrupa ülkelerine gitti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra ise 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Bu süreçte 81 ülkeye giden Erdoğan, salgına rağmen son 2 yılda ise 29 ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

AFRİKA’YA EN ÇOK GİDEN LİDER

Erdoğan, 81 ülke arasından en fazla ziyareti Rusya’ya gerçekleştirdi. 13 kez Rusya’ya giden Erdoğan, Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada bulunan 54 ülkeye ise birer resmi ziyaret gerçekleştirdi. Afrika’yı en çok ziyaret eden lider konumunda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’den bu yana 32 Afrika ülkesine 53 ziyaret gerçekleştirdi.

REKLAM

HIZLI DİPLOMASİ

Türkiye’nin diplomasideki merkez ülke konumu, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte diplomasi trafiğine de yansıdı. Son olarak önceki gün 5 liderle telefonda görüşen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 50’yi aşkın cumhurbaşkanı, başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcisiyle yüz yüze ya da telefonla görüştü. Yüz yüze görüşmelerin bir kısmı Antalya Diplomasi Forumu’nda, bir kısmı NATO Liderler Zirvesi’nde gerçekleşirken, birçok lider de resmi ziyaret çerçevesinde Türkiye’ye geldi.

İki ülke liderini bir araya getirmek için yoğun çaba gösteren Erdoğan, 4 kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, 6 kez de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yle konuştu.

Enerjinin Türkiye’den taşınması stratejik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü. Erdoğan, Fumio ile görüşmesinde Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. Pahor görüşmesinde ise Erdoğan, Hazar Havzası’ndaki ve Doğu Akdeniz’deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

GÜNDEM Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi