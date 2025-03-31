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Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi: Önüne gelene çarptı

Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi: Önüne gelene çarptı

13:2331/03/2025, Pazartesi
IHA
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Metrelerce sürüklenen araç bir dükkana çarptıktan sonra durabildi.
Metrelerce sürüklenen araç bir dükkana çarptıktan sonra durabildi.

Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü kontrolden çıkan araçla önüne gelene çarptı. Metrelerce ilerleyen araç bir eczaneye çarptıktan sonra durabildi.

Bursa Mudanya'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan araç önce balıkçı tezgahına, ardından bir otomobile çarptı, daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptı. Metrelerce ilerleyen aracı fark eden çevredekiler panik dolu anlar yaşarken, 112 ekiplerine de bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.




#bursa
#mudanya
#trafik kazası
#epilepsi

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