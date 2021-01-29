Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.

Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkileri enine boyuna ele aldıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantıların nasıl düzenlenebileceğini görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri İran nükleer anlaşmasına destek verdiğini anımsatarak, anlaşma imzalanmadan önce de katkı sağlandığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'a bu çerçevede her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

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Gine Körfezi'nde kaçırılan mürettebat üyeleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Gine Körfezi'nde Türk gemisinin kaçırılan mürettebat üyeleri) İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz." diyerek, süreç hakkında daha fazla detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

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Yeni ekibin dün bölgeye ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, gemideki 3 mürettebatın da bugün Türk Hava Yollarıyla (THY) Türkiye'ye dönecekleri bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumlar arasında bir çalışma grubu oluşturduğunu ve bölgeye gönderildiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran ile Türkiye'nin Kafkasya'daki iş birliğinin bölge ülkelerinin çok yararına olacağını söyledi.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yakın zamanda İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceklerini belirten Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır" dedi.

Zarif, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının önerdiği platform ve iş birliği çerçevesinde 5 ülkeye ziyaret başlattığına işaret ederek, "Bu ziyareti, Türkiye'deki dostlarımla istişarelerde bulunarak başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra bugün burada olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin her zaman en zor koşullarda birbirleriyle ilişki halinde olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğini vurgulayan Zarif, bugün Türkiye ile İran'ın Kafkasya'da da yeni özel iş birliği fırsatlarının bulunduğunun altını çizdi.

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Zarif, bugün Afganların talebi üzerine Afganistan, Türkiye ve İran üçlü toplantıları iş birliği üzerine de konuştuklarını aktararak, "İran'la Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniştir. İnşallah ABD'nin daha mantıklı tutumuyla bu ilişkileri daha da derinleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

SORU-CEVAP

Bakan Çavuşoğlu:

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi... Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız.

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Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Cevad Zarif: İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir ve bu böyle devam edecektir. İran ve Türkiye arasındaki işbirliği çok geniştir ve inşallah ABD'nin daha mantıklı adımlarıyla daha da geliştireceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: İlişkileri önümüzdeki süreçte daha da geliştirmemiz lazım. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı ve huzuru için de önemli. Irak-Suriye'nin istikrarı için çaba sarfediyoruz. Bölgenin istikrarı için işbirliğimizi güçlendirmemiz lazım ve bunun için çalışıyoruz.

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