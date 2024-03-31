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Dışişleri Bakanı Fidan oyunu Ankara'da kullandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

15:46 - 31/03/2024 الأحد
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#31 Mart
#Ankara
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