Dışişleri Bakanı Fidan oyunu Ankara'da kullandı

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başında. Oy verme işlemi, doğu illerinde saat 07.00'de, Türkiye genelinde ise saat 08.00 itibarıyla başladı. Doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibariyle diğer 49 ilde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların 17.00'de kapanmasıyla oy sayma işlemine başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı kaldırmasının ardından İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa Diyarbakır Antalya ve Trabzon il il ilçe ilçe anlık olarak güncellenen ilk sonuçlar yenisafak.com'un seçim sonuçları sayfasında olacak...