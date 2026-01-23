Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı'nda diplomasi trafiği

13:3323/01/2026, Cuma
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Balkanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında temaslarda bulundu.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Bosna Hersek'li mevkidaşı Elmedin Konakovic, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile görüştü.



