Dışişleri Bakanı Fidan'ın BAE resmi ziyareti: Devlet başkanı ve mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, X platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.


