Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefondan görüşerek Kur’an’ı Kerim’e yönelik devam eden saldırıları kınadığını yineledi. Bakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

İSLAM KARŞITLIĞI ALARM VERİCİ SEVİYEDE

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan’ın Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınadığı belirtildi. Açıklamada, “Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir” ifadelerine yer verildi.

KORE İLE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı Park Jin’i ağırladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “Türkiye-Güney Kore iş birliği konusunda bir yol haritası imzaladık. Her seviyede ilişkiler ivme kazanacak. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak” dedi.

KAN KARDEŞİYİZ’ VURGUSU

Fidan, “Kore bizim strateji ortağımız. Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Gücünü tarihten alan köklü özel bir ilişkimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının ev sahibi ülkenin şehitlerini anması onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. İşte bu güçlü bağ bizi strateji ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor” diye konuştu.







