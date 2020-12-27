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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Belucistan'daki terör eylemini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Belucistan'daki terör eylemini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı ve helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı ve helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" dedi.

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