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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame'de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

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