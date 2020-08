Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı uyardı: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı uyardı: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bildirdi. Aksoy, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 00:43 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 00:48 AA