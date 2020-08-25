Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.
Bu şımarıklıktan vazgeçin
Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.
Yunanistan Avrupa Birliğinin koşulsuz desteği ile şımardı.
Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ettiğini raporlarla gösterdik. Bu hangi uluslararası hak ve evrensel değerler ile örtüşüyor?
Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bir yere varılmayacağını artık anlamız lazım. Bazı ülkelerin gazına gelip, kendinizi riske atmayın. Dolduruşa gelmeyin, aklı selim hareket edin. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız. Biz diyaloğa varız. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da söyledi.
Herkes tarafından kim samimi kim değil bilinsin. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır.
Almanya elinden geldiğince objektif oldu.
Almanya Dışişleri Bakanı Mass'ın açıklamaları
Tırmanan bu durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli. Sorun iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. Berlin sürecinin sürdürülmesini arzu ediyoruz.
Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır.