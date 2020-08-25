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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu Çavuşoğlu, Yunanistan'a seslenerek "Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Maas
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu-Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
OYNAT 00:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi.


Bu şımarıklıktan vazgeçin


Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

Yunanistan Avrupa Birliğinin koşulsuz desteği ile şımardı.

Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ettiğini raporlarla gösterdik. Bu hangi uluslararası hak ve evrensel değerler ile örtüşüyor?

Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bir yere varılmayacağını artık anlamız lazım. Bazı ülkelerin gazına gelip, kendinizi riske atmayın. Dolduruşa gelmeyin, aklı selim hareket edin. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız. Biz diyaloğa varız. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da söyledi.

Herkes tarafından kim samimi kim değil bilinsin. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır.

Almanya elinden geldiğince objektif oldu.

Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
OYNAT 00:27
Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, bugün gerçekleşecek AB toplantısı öncesinde Akdeniz semalarında sıcak gelişme yaşandı. Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD'ye çağrı yaparak ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır' açıklamasını yapmıştı.


Almanya Dışişleri Bakanı Mass'ın açıklamaları

Tırmanan bu durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli. Sorun iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. Berlin sürecinin sürdürülmesini arzu ediyoruz.

Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır.



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Bu şımarıklıktan vazgeçin

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