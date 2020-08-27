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ANKARA

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı.

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"Türkiye diyalogdan yana olduğunu kanıtladı"

  • Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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Erdoğan ile Trumptelefonda görüştü

Erdoğan ile Trump
telefonda görüştü

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
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