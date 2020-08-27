Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Ekonomi

Ali Ülker: Buğdayı bisküvi yapıp ihraç edeceğiz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Tarım Bakanlığı ile birlikte yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri bisküvilik buğdayı, sözleşmeli tarım yöntemiyle ürettirmeyi ve ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ülker, "Yıldız Holding, 60 milyar liralık ciro büyüklüğüne verimlilik, iyi bir tedarik zinciri ve güçlü lojistik ağı ile ulaştı. Bizim için önemli olan dünya ile rekabet edebilme gücümüz." ifadelerini kullandı.