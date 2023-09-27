Dışişleri Bakanlığı: İhtiyaç duyulması halinde Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Bölgede tansiyonun yükselmesinin nedenlerinden biri olan Laçın-Hankendi yolu ve Ağdam-Hankendi yolu yeniden gündeme geldi. Peki, Hankendi neden bu kadar önemli? Ermenistan, Hankendi üzerinden uluslararası kamuoyunda nasıl sinsi bir plan yürütüyor? İşte tüm detaylarıyla Hankendi meselesi...