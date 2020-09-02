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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan son dakika açıklaması​

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Aksoy: Doğu Akdeniz haberi yalan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayınlanan haberin tamamen hayal ürünü olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayımlanan habere ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

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Sözcü Aksoy, bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek, "Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini destekleyen uluslararası kararlar
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini destekleyen uluslararası kararlar
Türkiye, kıyıdaş ülkelerle yapmış olduğu antlaşmalarla Karadeniz'deki Karasuları, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını çözmek suretiyle deniz yetki alanlarını belirlemiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ise ilan edilmiş sadece 12 mil karasuları bulunmaktadır. Halbuki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de MEB ilan etmiş ve Mısır, İsrail, Lübnan ile MEB sınır antlaşmaları yapmak suretiyle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreci engellemek için Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını vakit geçirmeksizin ilan etmelidir. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Tahkim Kararları ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini destekler nitelikte.
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