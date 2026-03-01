Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: '24 saat acil durum hatları açık'

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, acil durum hatlarının 7 gün 24 saat aralıksız hizmet verdiğini belirtti.

Keçeli, vatandaşların güvenlik duyurularını yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."