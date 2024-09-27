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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

23:2827/09/2024, الجمعة
AA
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Türkevi, 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindedir.
Türkevi, 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ABD'de hazırlanan savcılık iddianamesinde, Türkevi'nin hizmete girme süreci ve Türk diplomatik misyonuyla ilgili de birtakım ithamlarda bulunulmasına ilişkin gelişmelere yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli,
"Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz."
ifadelerini kullandı.
New York'ta devam eden hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Keçeli, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan hakları saklı tuttuklarını belirtti.
New York Belediye Başkanı Eric Adams.

#Dışişleri Bakanlığı
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
#New York Belediye Başkanı
#Öncü Keçeli
#Türkevi

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