Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi hakkındaki iddialara yanıt

ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bina hakkında "Hepimiz için gurur kaynağı" dedi. Bunun üzerine akıllara Özgür Özel'in Mayıs 2022'de CHP Sözcüsü iken Türkevi'ni kötülediği sözleri geldi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkevi'ni hedef alarak, "Parayı Manhattan'a yurt yaptık, siz de bunu yutun diyorlar" demişti.