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Gündem Dışişleri Bakanlığından Afganistandaki terör saldırısına kınama
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı. Bakanlık açıklamasında "Afganistan'da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz" denildi.

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