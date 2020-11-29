Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki terör saldırısına kınama

TBMM Başkanı Şentop: Kudüs 20’nci yüzyılın zalim düzeninin anahtar kelimesidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreninde konuştu. Şentop, 'Kudüs İsrail için önemli merkezdir ama nihai hedef değildir. İsrail'in daha doğrusu siyonizmin asıl meselesi Nil'den Fırat'a kadar büyük İsrail'i gerçekleştirmektir. Bu sadece buradaki ülkeleri ilgilendiren bir konu değil Ortadoğu'nun bütününü Ortadoğu'yla beraber dünya barışı da tehdit eden bir meseledir. İsrail'in bu hedeflerine bakmadan meseleye bakarsak önümüzdeki dünya için büyük riski görmezden geliriz. Bu zalim içtihatın durdurulması gerekir. Esasen Kudüs meselesi Filistin meselesi, 20'nci Yüzyılın en önemli meselesi, kilit meseledir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli meseledir, davadır ama aynı zamanda Kudüs 20'nci yüzyılın zalim düzeninin anahtar kelimesidir. Bu düzenin değişmesi için yürüttüğümüz çalışmanın da bir ölçüsüdür' diye konuştu.