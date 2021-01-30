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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından BM'ye Kıbrıs tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen Ada’daki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini, dün aldığı 2561 (2021) sayılı kararla 6 ay daha uzattığı hatırlatılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların desteklendiği belirtildi. Açıklamada, "BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır." denildi.

  • KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde BMBG'nin Ada'daki faaliyetlerine halen devam ettiğinin uluslararası toplumun dikkatine getirilmek istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir"

"Öte yandan, BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres, İyi Niyet Misyonuna dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal böyleyken, Konsey'in elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli, iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir."

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