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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması: Çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararının üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ''Kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:53 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 20:09 - 7/11/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Bakanlığın yaptığı açıklamada Rusya'nın aldığı 7 Kasım'da yürürlüğe girecek olan AKKA'dan çekilme kararıyla, anlaşmanın diğer taraf devletlerce uygulanmasının "imkansız hale geldiği" belirtildi.

Çekilme kararının üzüntüyle karşılandığı ve Türkiye'nin, bu koşullar altında, NATO müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle antlaşmanın uygulamasını bir süre askıya aldığı aktarılan açıklamada, askıya alma kararının, "özünde geri alınabilir nitelikte" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyulabilecek güncelleme, ancak bu temeller üzerine inşa edilebilecektir. Bu itibarla konuya ilişkin temaslarımızı ilgili tüm taraflarla sürdüreceğiz. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi, uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır."


#Dışişleri Bakanlığı
#Rusya
#AKKA
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