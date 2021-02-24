Gündem Dışişleri Bakanlığından Struma açıklaması Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından 'Struma' açıklaması: Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Holokost'tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' adlı geminin Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişinin anılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

  • Aksoy, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçilerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan 'Struma' adlı geminin 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz’de uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseyi anmak amacıyla, 2015 yılından bu yana her yıl 24 Şubat’ta İstanbul Valiliği’nin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi toplumunun katkılarıyla Sarayburnu'nda bir tören düzenlenmektedir. Bugün Sarayburnu'nda düzenlenen tören ile, Holokost’tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir

Bu boykot Fransa’yı sarsar
DÜNYA
Bu boykot Fransa’yı sarsar
Abone Ol Google News
Fiyat düşüşü için tarih verdiler

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

​İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.
Çay sohbetleri yasaklandı

'Çay sohbetleri' yasaklandı

​En çok vaka görülen ilde kritik eşik aşılınca karar alındı.
İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı sakinleri: Park yapılmasın bina istiyoruz

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Yenilmezler

Yenilmezler

Lider Giresunspor üst üste 12. galibiyetini aldı.

1 milyon 200 bin TL'lik vurgun

1 milyon 200 bin TL'lik vurgun

Para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler.

​Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.