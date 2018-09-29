Dışişleri'nden Endonezya'ya taziye mesajı​

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
- Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyuyoruz.
- Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
- Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.