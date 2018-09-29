Dışişleri'nden Endonezya'ya taziye mesajı​

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Edirne'de 'tropik fırtına' uyarısı

Kriz masası oluşturan Edirne Belediyesi, Ege ve Marmara'da yarın için beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları anonslarla uyardı