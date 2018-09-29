Gündem Dışişlerinden Endonezyaya taziye mesajı
ANKARA

Dışişleri'nden Endonezya'ya taziye mesajı​

Dışişleri'nden Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Sulawesi Adası’nı vuran 7,7'lik depremin ardından taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

  • Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyuyoruz.
  • Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
  • Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.

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