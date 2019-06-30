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Gündem Dışişlerinden Libyadaki Hafter güçlerine uyarı
ANKARA

Dışişleri'nden Libya'daki Hafter güçlerine uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter güçlerine bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."
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