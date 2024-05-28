Diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan hastalardan biri hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye çağrılıp, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.