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Diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan hastalardan biri hayatını kaybetti

Burdur'da 25 Mayıs'ta aldığı diyaliz tedavisinin ardından fenalaşarak Antalya'ya sevk edilen hastalardan biri hayatını kaybetti. Antalya ve diğer illerdeki 3'ü entübe durumdaki 32 hastanın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

18:28 - 28/05/2024 Salı
AA
Burdur'da 33 hasta diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanmıştı.
Burdur'da 33 hasta diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanmıştı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan hastalardan biri, sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayın ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mehmet Demir (33) kurtarılamadı.

Antalya ve diğer illerdeki 3'ü entübe durumdaki 32 hastanın tedavisi sürüyor.

Diyaliz tedavisi sonrası 33 hasta fenalaştı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.



#Diyaliz
#Akdeniz Üniversitesi
#Antalya
#Burdur
#Vefat
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