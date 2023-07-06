Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akciğer kanseri nedeniyle 93 yaşında vefat eden amcası Hasan Erbaş’ın cenaze namazını kıldırdı. Ordu Orsan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erbaş, Müslümanların Müslümanlar üzerindeki son görevlerinden birisinin cenazelerine iştirak ederek, onları hayırla Rabbinin huzuruna uğurlamak olduğunu kaydetti. Başkan Erbaş, “Her yaşayan canlı fanidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbin bakidir” ayeti kerimesini hatırlatarak, “Duamız odur ki Rabbimiz ölümü tatmadan önce hepimizi sırat-ı müstakim isimli yolunda daim eylesin inşallah. O yüzden ‘Dünya ahiretin tarlasıdır’ hadis-i şerifini hiçbir zaman unutmayalım. Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz” dedi.