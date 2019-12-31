Gündem Diyanetten "İranlı uzmanlar fıkıh dersi verecek" iddialarına yalanlama Gerçeği yansıtmıyor
EĞİTİM

Diyanet'ten "İranlı uzmanlar fıkıh dersi verecek" iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İranlı uzmanların ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, İranlı uzmanların ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri yönünde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

  • Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, İranlı uzmanların İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi vereceklerine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

İslam dünyasında fitne ateşinin yükseldiği son yıllarda ümmet birliğinin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi açısından İslam ülkelerinin muhatap kurumları ile bir araya gelerek işbirliği anlaşmaları ile zaptları imzalandığı belirtilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu arasında ilk olarak 27 Mayıs 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek
EKONOMİ
Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek

Söz konusu zaptın 3 yıl süreli imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle batı dünyasındaki İslamofobi ile mücadele bağlamında ortak dijital yayınlar hazırlanması, her iki ülkede ümmetin birliğini pekiştirme ve aşırılıkla mücadele amacıyla ortak çalışmalar düzenlenmesi, hassaten Kudüs davası olmak üzere ümmetin ortak problemlerine ilişkin konularda programlar yapılması ve yayınlar hazırlanması, İslam medeniyetinin ortak mirası olan yazma eserler ile sanat ve estetik alanında yürütülecek araştırmalara kurumsal destek verilmesi, hac hizmetlerinde tecrübe paylaşımına gidilmesi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik sadedinde uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, güncel fıkhi meselelerde özellikle gen teknolojisi ve faizsiz finans sistemleri üzerinde karşılıklı ilmi müzakereler düzenlenmesi gibi konularda işbirliği amaçlanmıştır. Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İranlı uzmanların ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
GÜNDEM
Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Saddamın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.
Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.

Eylem hazırlığında yakalandılar

Eylem hazırlığında yakalandılar

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 kişi son anda yakalandı.
ABD elçiliğini bastılar

ABD elçiliğini bastılar

Irak'taki ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Yarından itibaren<br> 776 lira olacak

Yarından itibaren
776 lira olacak

Zorunlu olduğu halde taktırmayanlara kötü haber.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

​TFF, kulüplerin harcayabileceği rakamları açıkladı.
Piyangonun <br>kararttığı hayatlar

Piyangonun
kararttığı hayatlar

​Kimi kan kusarak kimi donarak öldü.
Kartal'da<br> korkutan görüntü

Kartal'da
korkutan görüntü

İki bina geçici olarak boşaltıldı, 3 otomobil kurtarıldı.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.