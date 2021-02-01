​Diyanet’ten ‘İstiklal’ yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal Marşı ile milli şair Mehmet Akif Ersoy’un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılması için lise öğrencileri arasında “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında ise resim yarışması düzenleyecek.

Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Yarışma için son başvuru tarihi 5 Mart. Dereceye giren öğrenciler müftülükler tarafından ödüllendirilecek. İlçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler 200 TL, ikinci olan öğrenciler 150 TL ve üçüncü olan öğrenciler de 100 TL ile ödüllendirilecek.

İllerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrencilere 250 TL, ikinci olan öğrencilere 200 TL ve üçüncü olan öğrencilere de 150 TL ödül verilecek. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılı, TBMM tarafından “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmişti.