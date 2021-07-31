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DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri mücadelede kararlı: Tek bir evlat dağda kalmayana kadar!

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Annelerden Mevlüde Üçdağ, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" derken, babalardan Nurettin Ödümlü ise "Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri mücadelede kararlı: Tek bir evlat dağda kalmayana kadar!
Evlat nöbeti 698. gününde sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 698. gününde sürüyor.

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için eylem yaptığını söyledi.

"Bu eylemde 'Zafer annelerin olacak.' dedik. PKK'dan kurtardığımız çok sayıda evlatla zafer bizim oldu." ifadesini kullanan Üçdağ, evlatları için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Üçdağ, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP'den çocuğumu isteyeceğim. Çünkü HDP çocuğumu kandırıp, PKK'ya teslim etti" dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum onların elinden kaç, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

"Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz"

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evladından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, "HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürdü. Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Ödümlü, "Oğlum dayanacak halimiz kalmadı. Güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

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Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu PKK'dan kaçarak teslim oldu
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Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu PKK'dan kaçarak teslim oldu

Annelerin zaferi: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu
FOTOĞRAF 12
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Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Üç aileye dün oturma eyleminin 695'inci gününde müjdeli haber verildi.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.
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Anne Biçer gazetecilere, Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz, feryadımızı evlatlarımıza ulaştırdılar, evlatlarımız geri döndü. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepimiz kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP yerle yeksan oldu. Anneler işte böyle zafere ulaşıyor. Allah'ın izni ile bütün evlatlarımız oradan inecek. diye konuştu.
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Biçer, Turan ve Karaşan ailelerinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 28'e yükseldi.
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Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlulları Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e, anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın kızları Yasmin'e, anne Gülüzar ve baba Sıdık Fidan oğulları Ferdi'ye, anne Gülli ve baba Zeki Bal oğulları Yusuf'a, anne Selma Han oğlu Onur'a, baba M.O. oğlu Recep'e, baba Bayram Yetkin de oğlu Recep'e sarıldı.
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Annelerin zaferi: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Ayşegül ve eşi Rauf Biçer oğulları Mustafa'ya, anne Güllü Turan kızı Alev'e, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan oğulları Ensari'ye yıllar süren özlemin ardından sarıldı. Anne Biçer, "Allah devletimizden razı olsun. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Evlatlarımız geri döndü. Anneler işte böyle zafere ulaşıyor" dedi.
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