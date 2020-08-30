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Gündem Evlat nöbetindeki baba PKKlıların hedefi oldu Evinin etrafında pusu kurdular
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Evlat nöbetindeki babaya PKK pusu kurdu

Evlat nöbetindeki baba PKK’lıların hedefi oldu: Evinin etrafında pusu kurdular

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın’ın önceki gece geç saatlerde PKK’lıların hedefi oldu. Evinin penceresinin altında pusu kurulduğunu fark eden Aydın, güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede Aydın'ın evinin etrafında pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

Haber Merkezi İHA
Acılı baba Süleyman Aydın
Acılı baba Süleyman Aydın

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir yıl önce çocukları PKK tarafında dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK’lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti.

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Olayın ardından güvenlik güçleri, Aydın’ın evinin etrafında incelemelerde bulundu.

Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede bir adet pompalı tüfek fişeği, bir adet eldiven ve bir adet kareli gömlek bulundu.

Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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