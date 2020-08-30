Evlat nöbetindeki baba PKK’lıların hedefi oldu: Evinin etrafında pusu kurdular

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir yıl önce çocukları PKK tarafında dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK’lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti.
Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede bir adet pompalı tüfek fişeği, bir adet eldiven ve bir adet kareli gömlek bulundu.
Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.