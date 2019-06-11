Gündem Licedeki operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü
DİYARBAKIR

Diyarbakır Lice'deki operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü

Lice'deki operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategorideki terörist Felat Kocakaya olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendiğini açıkladı.

300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 03 Haziran 2019’ da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

  • Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya

Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran’ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2’ ye çıkmış oldu.

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