Diyarbakır zirve peşinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kırsal Kalkınma Hamlesi’ kapsamında 17 ilçeden bin çiftçiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtıldı. Büyükşehir Be-

lediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde dağıtım törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, TSÜAB Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gencer, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları, sertifikalı tohum üreticileri ve çiftçiler katıldı.

Hasan Basri Güzeloğlu (sağ)

500 TON TOHUM

Yapılan çalışma hakkında konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır’da ilk kez 17 ilçede bin çiftçi ve üreticiye 500 ton sertifikalı tohum dağıtıldığını söyledi.

40 YILLIK İHANET

Diyarbakırlıların her şeyin en güzelini, en iyisini hak ettiğini dile getiren Vali Güzeloğlu şöyle konuştu;

“Bu aziz ve kadim şehir, yaklaşık 40 yıldır gelişme ve kalkınmasının önünde duran terör örgütüyle ve onun uzantılarıyla mücadele ediyor. Bu kentin gelişmesinin, Diyarbakır’daki hemşehrilerimizin gelirinin artırılmasının önünde bu ihanet aklı duruyor. Türkiye’nin en büyük ikinci projesi olan Silvan Projesi 8 baraj 23 sulama tesisinden oluşuyor. Tamamlandığında 235 bin hektar alan su ile buluşacak. Bu proje başladığından beri bu ihanet örgütü PKK ve uzantıları yaklaşık 15 defa bu baraj şantiyelerine saldırdı. 8 tane vatan evladı şehit oldu. Binlerce iş makinesini yaktılar, yıktılar. Milletin kalkınmasının, gelişmesinin önünde ihanetleri ile durdular.”

REKLAM

Tamamlandığında projenin Diyarbakır’ı sulanabilir alanda Türkiye’nin birinci ili haline getireceğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Üretimin zirvesinde, kalkınmanın en önde giden ili olacak. Hamdolsun bütün bu ihanetlere rağmen biz aldık bu projeleri yapıyoruz. Rabbim bu uğurda milletin refahını varlığı devletin birliği ve beraberliği bayrağı ve ezanı için canını feda eden bütün şehitlerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, dağıtıma katkı sunan üretici firmalara desteklerinden dolayı plaket takdim etti.