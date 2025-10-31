Diyarbakır’da 40 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde bir araçta yapılan kontrollerde, A.A ve S.D isimli kişiler tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 7 buçuk kilo işlenmiş altın ele geçirildi.