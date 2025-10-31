Yeni Şafak
Diyarbakır’da 40 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

Diyarbakır’da 40 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi

09:3131/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Ele geçirilen kaçak altınlar.
Ele geçirilen kaçak altınlar.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, ülkeye kaçak yollara getirilen 40 milyon lira değerinde 7 buçuk kilo işlenmiş altın ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde bir araçta yapılan kontrollerde, A.A ve S.D isimli kişiler tarafından ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 7 buçuk kilo işlenmiş altın ele geçirildi.


Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

