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Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın gölette cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan'ın (20), arama çalışmalarının 5'nci gününde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14:08 - 27/04/2024 Cumartesi
DHA
Şeyhmus Arslan
Şeyhmus Arslan

Çermik ilçesinin Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan'da evinden ayrılan çoban Şeyhmus Arslan'dan haber alınamayınca, 23 Nisan'da bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.


Mahalle yakınlarındaki kırsalda hayvan sulama amaçlı yapılan yapay bir gölette, Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Şeyhmus Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Diyarbakır
#Şeyhmus Arslan
#Çermik
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