Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın gölette cansız bedeni bulundu

Antalya merkezli 13 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçu işleyenlere yönelik "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon liralık hareketlik olduğu belirlenirken ve operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan dolandırıcıların vatandaşları Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalarının sahibiymiş gibi kiralama yaparak tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.