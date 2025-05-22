Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır'da baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulundu: Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Diyarbakır'da baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulundu: Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

13:5422/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Diyarbakır'da baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulundu: Gözaltı sayısı 7'ye çıktı
Diyarbakır'da baba ve oğlunun yanan kamyonette cesetlerinin bulundu: Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Diyarbakır'da, 50 yaşındaki Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Olay, 19 Mayıs'ta, Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.




#Remzi Sati
#Muhammed Sati
#Cinayet
#Diyarbakır
#Kamyonet
#Yangın
#Yanan kamyonet
#Köprübaşı Mahallesi
#Sur ilçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?